CorSport - Koulibaly ha chiesto al Napoli un appuntamento, i 108mln di sterline del 2018 rischiano di trasformarsi in rimpianto

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly ha chiesto al Napoli un appuntamento per capire le prospettive del suo futuro, come racconta il Corriere dello Sport.

"Rimane il pezzo pregiato che può consentire di acquisire liquidità. La sua quotazione non ha mai subito flessioni, neanche l’età (trent’anni tra un mese) gli toglie valore: ma in questo momento di riflessioni, è ancora presto per perdersi tra gli intrecci internazionali, che prima o poi riemergeranno. Koulibaly era stato virtualmente ceduto al Manchester United appena nel 2018 e ora quei centotto milioni di sterline rischiano di trasformarsi in rimpianto, come accadde per Allan. Ma l’estate diventerà inevitabilmente la sua"