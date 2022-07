CorSport - Kim Min-jae è sulla lista di Inter ed Everton! Giuntoli affonda il colpo

Kim Min-jae, il gigante coreano del Fenerbahce che Spalletti ha definito da Napoli e da Champions, è un giocatore che piace a tante squadre come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"«È un calciatore bravo che stiamo seguendo così come altri. Non mi posso prolungare... Stiamo valutando, prendiamo info anche su altri per poi affondare». Ha parlato così, ieri sera, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Il Napoli tratta senza sosta con l'entourage di Kim.

L'Inter, però, continua a tenerlo sulla propria lista nel caso in cui sfumassero innanzitutto Bremer e poi Akanji, e parallelamente anche l'Everton ci fa un pensiero"