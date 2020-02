CorSport - Insigne-Napoli, si riapre la possibilità di prolungare il contratto: il capitano spinge per questa soluzione, se ne discuterà a breve

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Lorenzo Insigne con la gestione Gattuso sembra decisamente rinato sotto l'aspetto delle prestazioni. Può essere lui il simbolo del Napoli che verrà. Sullo sfondo c'è sempre quel prolungamento contrattuale.

"E' lui, il riferimento del Napoli che sta provando a cancellare definitivamente la crisi. E’ lui il giocatore di ieri, di oggi e domani: in tempi di dubbi e problematici rinnovi contrattuali, l’idea imperante è che Insigne possa davvero candidarsi a essere il fulcro della squadra che sta nascendo e crescendo con il marchio di Gattuso sulla pelle. Prolungamento permettendo (il suo rapporto scade nel 2022): lo voleva, lo vorrà; se ne discuterà. E ora, non resta che battere la Samp e continuare la cavalcata della speranza verso la zona Europa: uno smacco troppo grande, restare ai margini. Soprattutto per il valore della rosa. E da un punto di vista personale, sotto con la caccia a Higuain: dopo l’ultimo poker, Insigne ha consolidato la decima posizione nella classifica dei marcatori del Napoli di tutti i tempi e in tutte le competizioni con 85 gol. A sei passi dal Pipita (91): missione più che possibile, per questo capitano".