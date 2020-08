CorSport - Il Napoli non molla Boga, pronta una nuova offerta: 30 milioni più Adam Ounas!

Ultimissime notizie mercato Napoli - Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle trattative in attacco del Napoli. Oltre a Cengiz Under, che potrebbe arrivare in uno scambio con la Roma con Milik, continua a piacere anche Jeremie Boga del Sassuolo. Stando a quanto si legge sul noto quotidiano nazionale, Giuntoli stravede per lui e, pur di averlo, è pronto ad insistere presentando una nuova offerta: 25-30 milioni più il cartellino di Adam Ounas, contropartita gradita a Roberto De Zerbi.

Jeremie Boga Sassuolo