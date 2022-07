CorSport - Il Napoli ha ricevuto una valanga di telefonate per Osimhen, anche l'Atletico Madrid! Una richiesta di ADL ha spaventato tutti

Alle 10.15 di ieri un boato accompagna l'arrivo di Victor Osimhen sul terreno di gioco di Dimaro Folgarida. Il volto da copertina del ritiro è il suo, come racconta il Corriere dello Sport.

Il club ha ricevuto una valanga di telefonate per lui, davvero un bel po':

"La richiesta di De Laurentiis - 110 milioni di euro - ha spaventato tutti: dal Bayern allo United, passando per l'Arsenal e l'Atletico Madrid. L'unico a mostrare un piglio fiero, forte dell'incredibile patrimonio della proprietà, è stato il Newcastle; risposta di Osi: no, grazie. Salvo poi seminare panico dalla Nigeria dopo i saluti già scritti di Insigne, Mertens e Ospina: «Tutto può accadere, so che ci sono tante voci in Inghilterra e in Spagna». Già, ma alla fine è arrivato a Dimaro, è rimasto al Napoli"