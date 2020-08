CorSport - Il Napoli ha il sì di Reguilon: spunta anche una promessa degli agenti a Giuntoli, il retroscena

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Reguilon: "Non sarà facile, come insegnano i precedenti, e serviranno nervi saldi e capacità dialettiche, a cui De Laurentiis farà ricorso per chiacchierare con il suo amico Florentino Perez: la prima ipotesi, prestito con diritto di riscatto, è rimasta lì, inevasa; e il secondo step, dinnanzi ad una richiesta di 25 milioni, prevede la concessione del prestito ma stavolta con obbligo di riscatto. Il Napoli si è portato il lavoro avanti e Giuntoli, che da cinque giorni ha cominciato a sfiancare i procuratori di Reguilon, ha ottenuto non soltanto il gradimento ma una specie di promessa: però non basta, è chiaro, e al resto dovrà provvedere il Real Madrid, decidendo quanti e quali siano i margini d’intervento intorno a quei venticinque milioni che Adl ritiene una enormità e che vorrebbe in qualche modo tagliarla, per renderla più umana".