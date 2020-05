CorSport - Giuntoli scatenato, nel mirino un'intera squadra! Più di dieci giocatori sul taccuino del ds del Napoli

Calciomercato Napoli - Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli porta avanti varie trattative nella roulette del mercato. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il ds azzurro gioca su più tavoli:

"Giuntoli ora è scatenato sul fronte offensivo: s’è interessato di Everton del Gremio, di Azmoun dello Zenit, non ha dimenticato Mateta del Mainz e s’è anche lanciato su Osimhen, rientrano tra i profili «prospettici» del club. A Giuntoli dà gusto questa strategia: c’è una cinquina di tornanti per raccogliere l’eredità di Callejon e una sestina di difensori che dovranno sostituire Koulibaly o Ghoulam radiografati in qualsiasi Continente"