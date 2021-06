Calciomercato Napoli - Ultime di mercato per la Fiorentina di Rocco Commisso. Come riportato dal Corriere dello Sport la Fiorentina ha pronto il piano B in caso di addio di Pol Lirola sulla fascia destra, il nome è quello di Davide Zappacosta. Il calciatore italiano è tornato al Chelsea dopo il prestito al Genoa e la Fiorentina ha scelto proprio Zappacosta come obiettivo numero 1 per la fascia destra che rimarrebbe sguarnita.