CorSport - De Laurentiis irremovibile su Allan, chiede ancora 40 milioni: quattro club sul brasiliano ma le offerte sono ancora basse

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, De Laurentiis non è intenzionato a fare sconti sul cartellino di Allan valutato 40 milioni. Sulle tracce del brasiliano, oltre a Everton ed Atletico, ci sono anche Psg e Borussia Dortmund: "La soglia da avvicinare rimane quella dei quaranta milioni di euro, perché De Laurentiis non è intenzionato a fare sconti: l’Everton è stata la prima a presentarsi, lo ha fatto nel gennaio scorso però senza discorsi persuasivi (venti milioni più cinque di bonus), ma ora che bisogna costruire il futuro e si è ripartiti con um mercato a cielo aperto, ha dato nuovo impulso e ha attrezzato un dialogo. Ma in questo calcio fast food, le situazioni cambiano in fretta e dalla Champions c’è chi ha ricevuto indizi da seguire: l’Atletico Madrid sente la necessità di un centrocampista autorevole, qualcuno che rappresenti la filosofia di Simeone, e in Spagna hanno tracciato l’identikit di Allan. Sarà per caso, e non lo è, che dieci giorni fa, a casa De Laurentiis, a Capri, sia stato a pranzo Enrique Cerezo. presidente dell’Atletico, ed è a tavola che si costruiscono spesso gli affari o si cerca una maniera ideale per far coincidere i rispettivi interessi.