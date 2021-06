Calciomercato Napoli - Il tecnico del Crotone Francesco Modesto ha dato le prime indicazioni sui nuovi acquisti. Per il centrocampo c’è in interesse per Alessio Zerbin di proprietà del Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport il tecnico conosce bene perché lo ha allenato lo scorso anno alla Pro Vercelli. Zerbin potrebbe prendere il posto di Niccolò Zanellato che ha diversi estimatori.