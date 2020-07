CorSport - Callejon vuole restare a Napoli e chiede un biennale: la controproposta last-minute di ADL

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Josè Callejon:

"Josè vorrebbe continuare la vita napoletana, inutile girarci intorno. Il Napoli vorrebbe anche tenerlo, con Gatttuso in testa a fare da sponsor per mille motivi – tecnici, tattici e umani -, ma il club pensa che non sia possibile andare più in là di un anno, con al massimo l’opzione per il secondo. No, non va bene per lui: vorrebbe due, come minimo, al medesimo stipendio. Proprio Dries, e anche gli altri amici, cioè compagni, stanno provando a convincere Josè a restare ancora qui. Alle condizioni di De Laurentiis, per il momento, ma poi si sa: le cose nel Napoli cambiano in fretta".