CorSport - Callejon non rinnoverà con il Napoli: Giuntoli ha due nomi per rimpiazzarlo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive due nomi per sostituire José Callejon che non rinnoverà con il Napoli: "A distanza di tre anni ancora ritenuto quello giusto per la corsia di destra, designabile erede d’un José Maria Callejon già dato per partente da un pezzo. E se non si chiudesse per il turco? Allora si potrebbe (ri)guardare a Federico Bernardeschi (26), altro esterno (mancino come Ünder) con la benedizione di Ringhio, soprattutto se si trovasse il giusto incastro nella trattativa che condurrebbe Arek Milik in bianconero".