CorSport - Bernardeschi non è più il grande obiettivo del Napoli

Le uscite vincolano le entrate sul mercato del Napoli, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Bernardeschi-Napoli, le ultime

Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli si è mosso in anticipo per sostituire chi partirà ma qualcosa è cambiato, come racconta il quotidiano:

"Bernardeschi non è più il grande obiettivo, il dialogo con l’entourage è rimasto fermo alla fase perlustrativa, e De Laurentiis ha rallentato sino a fermarsi e a rivedere le convinzioni che l’avevano spinto a confessare pubblicamente l’apertura della trattativa"

