CorSport anticipa le mosse di mercato del Napoli, un nome si candida a potenziale colpo della prossima estate

Le piste del Napoli per il mercato di gennaio, sono diverse, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Una conduce ancora in Turchia, al Fenerbahçe, porto sicuro dopo l'affare Kim (e in passato Elmas): Ferdi Kadioglu, anni 23, è un altro esterno di spessore finito nel mirino di Giuntoli, al pari del compagno, Arda Guler, appena maggiorenne, che ricopre un altro ruolo, fa il centrocampista, e che di diritto, per talento e prospettive, si candida a potenziale colpo della prossima estate”