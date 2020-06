CorSport annuncia: Milik ha scelto di non firmare il rinnovo, verrà ceduto! Il Napoli non ha alternativa, ha fissato il prezzo per cederlo

Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik ha il contratto che va in scadenza al termine della prossima stagione e ha scelto di non firmare il rinnovo con la S.S.C. Napoli, lo annuncia il Corriere dello Sport:

"Sa che verrà ceduto, non ha scelte il Napoli, per niente intenzionato a perdere a parametro zero un attaccante che a giugno 2021 compirà ventisette anni. La Juventus ha aggiunto una lista di nomi utili come contropartita, che il Napoli ritiene improponibile. La richiesta è di 50 milioni, concorrenza ampia che va dall’Atletico Madrid al Bayer Leverkusen. Essendoci questa finestra spalancata tra dodici mesi, il Napoli non retrocederà dai propri propositi e cederà Milik"