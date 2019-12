CorSport annuncia: Callejon-Napoli, arrivato il momento dei saluti! Il suo ruolo è divenuto marginale

Il calciatore più trasversale che a memoria di Napoli si ricordi, lo spagnolo José Callejon, ora sta in un limbo, quasi dimenticato, certo accantonato, perché centottanta minuti consecutivi in panchina o comunque fuori dalla formazione titolare, José Maria non li aveva mai vissuti. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Callejon-Napoli, arrivato il momento dei saluti