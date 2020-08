Ultime notizie mercato Napoli - Jeremie Boga continua ad attirare su di sé l'interesse di diversi top club, italiani e non solo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche l'Atalanta avrebbe fatto un primo tentativo, risoltosi in un nulla di fatto. Ritenuta troppo alta, infatti, la valutazione del Sassuolo, che per il suo talento chiede 40 milioni di euro.