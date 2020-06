CorSport - ADL atteso a Castel Volturno, previsto incontro con Callejon: possibile colpo di scena sul rinnovo?

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un possibile colpo di scena per il rinnovo di Callejon:

"Dopo aver risolto la questione Mertens, ormai prossimo a firmare il rinnovo così come Zielinski, il presidente incontrerà anche Callejon. L’altra scadenza eccellente: José è decisamente orientato a salutare tutti e ad abbracciare il Siviglia o al massimo il Valencia, però il colpo di scena di nome Dries insegna che da queste parti tutto è possibile. Difficile, onestamente molto difficile. Ma nel calcio nulla è impossibile. Con la seconda e decisiva semifinale di Coppa Italia ormai dietro l’angolo, e con una serie di situazioni congelate - a cominciare dagli stipendi, fermi al pagamento di febbraio - il presidente vuole parlare con la squadra. E poi chiudere gli altri capitoli: in questo periodo sono in definizione sia i rinnovi di Mertens e Zielinski, ormai pure formalità, sia il prolungamento di Gattuso (scontato anche questo). E a quanto pare in agenda c’è anche un ultimo tentativo per trovare un’intesa con Callejon, in scadenza il 30 giugno come Dries ma assolutamente più lontano del collega: José sta valutando se scegliere il Siviglia e la sua Andalusia – opzione prediletta -, oppure accettare il Valencia. Finita così? Già, sembra di sì: chiacchierata con De Laurentiis permettendo, certo".