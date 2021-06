CorSera - Sarri verso la Lazio, anche Hysaj? Il tecnico ha raggiunto l’accordo, è imminente l’annuncio della firma

Serie A - L’edizione odierna del Corriere della Sera prova a fare il punto della situazione sul calciomercato in Serie A.

“Sarri ha raggiunto l’accordo con la Lazio, è imminente l’annuncio della firma per due stagioni con opzione per il terzo anno. Il nuovo tecnico guadagnerà tre milioni netti, che con i bonus (uno anche per lo scudetto) possono diventare quattro. Sarri punterà sul 4-3-3 con cui ha fatto innamorare a Napoli, ma non sarà necessaria una rivoluzione nell’organico: Lazzari può fare il terzino, se poi arriva lo svincolato Hysaj da Napoli è tutto meno complicato. L’idea più suggestiva riguarda Luis Alberto: il tecnico proverà a trasformarlo nel Jorginho della Lazio”