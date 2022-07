CorSera - Offerta di 100mln per Osimhen? ADL vuole un grande nome, telefonata all'entourage di Dybala

L'edizione odierna del Corriere della Sera si sofferma sull'eventualità di una offerta irrinunciabile per Osimhen. Secondo il quotidiano de Laurentiis non si farà cogliere impreparato per sostituire l'attaccante nigeriano

Koulibaly, dicevamo, non è l’unica causa di emicrania per il tecnico dei partenopei. Come reagirà De Laurentiis se gli verrà recapitata un’offerta da 100 milioni per Osimhen? Per non farsi trovare impreparato ha già sondato la disponibilità di un grande nome in grado di accendere l’entusiasmo dei tifosi. Non è un caso che negli ultimi giorni sia stata effettuata più di una telefonata all’entourage di Paulo Dybala. Attualmente a Miami, l’argentino è finito nella sala d’aspetto del calciomercato:i suoi agenti hanno preso atto dell’interesse, pur consapevoli che le trattative con De Laurentiis per i diritti di immagine sono laboriose. Del resto se il procuratore di Dybala, Jorge Antun, non avesse perso tempo a incaponirsi su una questione di commissioni con l’Inter, Dybala sarebbe nerazzurro già da un mese. Dopo l’arrivo di Lukaku, ora Marotta ha necessità di sfoltire il reparto offensivo per far spazio alla Joya