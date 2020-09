CorSera - Koulibaly, ADL attende 80 milioni: pronti due colpi, i nomi

Ultime calcio Napoli –Sarà certamente uno dei nomi più caldi di questo mercato, quello di Kalidou Koulibaly che vorrebbe cambiare aria e il Manchester City spinge con il suo agente per chiudere la trattativa.

L'edizione odierna del Corriere della Sera ne dà gli ultimi aggiornamenti sul fronte Koulibaly-City:

«Koulibaly? Un giornale inglese mi ha chiesto notizie mezz’ora fa, ma gli ho detto che il City sostiene che non può parlare con noi per via del problema Jorginho. Quindi come può esserci una negoziazione seria per un calciatore?». Il presidente Aurelio De Laurentiis svela il retroscena sul rallentamento della trattativa fra gli inglesi e il Napoli per il difensore senegalese: la mancata cessione di Jorginho due anni fa alla squadra di Manchester poi surclassata dal Chelsea sta compromettendo la vendita del difensore. De Laurentiis attende 80 milioni da reinvestire sull’innesto di Papastathopoulos dell’Arsenal e sull’assalto a Veretout della Roma. Il centrocampista costa 30 milioni, per ora i giallorossi lo considerano incedibile e fanno muro. Sarà così anche a fine mercato?