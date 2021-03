CorrSera - Napoli, addio Gattuso: è rottura totale con ADL! Cinque candidati per la panchina, c'è anche Fonseca

Calciomercato Napoli - Gattuso verso l'addio da Napoli. L'allenatore azzurro per la prima volta da avversario al San Siro contro il suo Milan. E' una sfida tra concorrenti diretti per la corsa alla Champions League, con i rossoneri che cercano di restare alle spalle dell'Inter e in corsa per lo scudetto. Una partita però come le altre per il Milan di Pioli che, nonostante la giovane età, non ha mai mostrato di subire troppo la pressione. Come riporta il Corriere della Sera, la pressione potrebbe stare dalla parte del Napoli che non può permettersi altri passi falsi. Gatuso a fine stagione dirà addio, è rottura totale con De Laurentiis. I candidati per la panchina del Napoli sono Benitez, Sarri, Juric, Spalletti e anche Fonseca.