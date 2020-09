Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik non ci sta e con una chiara mossa decide di voler restare e andare via il prossimo anno a zero. Come riportato dal Corriere della Sera, è rottura totale tra Milik e il Napoli. Una chiara mossa per arrivare a far abbassare la richiesta di 35 milioni della società. Ad oggi c'è la Roma, ma Fonseca ancora punta su Dzeko titolare nelle amichevoli.