CorrSera, Colombo: "Milan su Milik, Kessié è la pedina di scambio. E' stimato da Gattuso"

Calciomercato Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Monica Colombo, Corriere della Sera: “Kessié è molto stimato da Gattuso ed il Milan sta seguendo Milik come alternativa a Jovic del Real Madrid. Ramadani è atteso in società per parlare proprio di Jovic e Milenkovic, ma sappiamo che Milik è anche nel mirino della Juventus. Jovic lo chiederebbero al Real Madrid in prestito biennale, considerando che il prezzo del cartellino è di 55 milioni, quindi ecco perché con il Napoli entrerebbe Kessié come pedina di scambio".