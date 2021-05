CorSera annuncia la nuova squadra di Gattuso: ha dato la parola, è incompatibile con De Laurentiis

Calciomercato Napoli le ultime notizie oggi. L'edizione odierna del Corriere della Sera annuncia nella sezione sport che Rino Gattuso allenerà la Fiorentina l'anno prossimo, non ci sarebbero più dubbi a riguardo.

Gattuso alla Fiorentina, annuncio Corriere della Sera

"Gattuso allenerà la Fiorentina. Ieri ha vinto la partita decisiva ed è a un passo dalla Champions. Ma anche a un passo dai saluti finali di Gattuso, che si sarebbe promesso proprio alla Fiorentina. L’incompatibilità tra l’allenatore e il presidente De Laurentiis non sminuisce il traguardo che la squadra potrà certificare domenica prossima vincendo in casa contro il Verona. Per Rino è la prima volta da allenatore, per il Napoli il gradito ritorno dopo un anno di assenza. Commisso è pronto, e ha la parola di Rino Gattuso. De Laurentiis prepara la contromossa".