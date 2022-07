Corriere - Osimhen, prove di fuga! Il Bayern insiste e fa leva sulle sue ambizioni

Calciomercato Napoli ad un bivio: sono giorni decisivi, questi, per il futuro di Victor Osimhen. Ormai più di un mese fa, Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere che per lasciar partire il centravanti nigeriano del Napoli servono almeno 100 milioni di euro, una cifra considerata a lungo irraggiungibile anche per i top club europei. E invece, adesso, il Bayern Monaco sembra essere disposto a sborsare quanto necessario per accaparrarsi le prestazioni di Osimhen.

Osimhen al Bayern Monaco?

Osimhen al Bayern Monaco? Ne parla oggi il Corriere della Sera in edicola, che titola "Osimhen, prove di fuga". Secondo quanto riferisce il Corriere, "il Bayern Monaco si sta muovendo e anche con insistenza per Victor Osimhen, facendo leva anche sulle ambizioni del centravanti nigeriano del Napoli", che dunque da questa prospettiva vedrebbe di buon grado il trasferimento in un top club come il Bayern di Monaco.

Osimhen

L'acquisto di Osimhen da parte del Bayern, in ogni caso, è legato strettamente alla cessione di Lewandowski. Se il centravanti polacco dovesse partire, allora il Bayern si fionderebbe su un nuovo attaccante per il quale è già stato stanziato un budget di 120 milioni di euro, "cifra in linea con le richieste del presidente De Laurentiis". Un budget che può certamente soddisfare le richieste del Napoli.