Rinnovo Ancelotti-Napoli, Auriemma: "Raccomandata già mandata in Lega! Tecnico avvisato solo l'ultimo giorno"

Ultime Calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, il Direttore Raffaele Auriemma ha parlato della situazione contrattuale di Ancelotti e della sua conferma al Napoli.

"L’opzione che il Napoli può far valere su Ancelotti scade il 31 maggio. Questo trend c’era anche quando l’allenatore era Sarri: vuole rinnovare, ogni anno, il contratto per l’anno successivo.

La raccomandata è stata già mandata in Lega Calcio, solo che – per opportunità – il Napoli non manda una lettera al diretto interessato prima della scadenza. Lo fa l’ultimo giorno perché, in caso, si creerebbero problemi con un nuovo allenatore, per garantire serenità a chi verrà. Il Napoli lavora così.

Tra l’altro, se dovesse recedere dall’impegno con Ancelotti, il Napoli dovrà pagare una buonauscita tra i 500.000 euro e un milione. Se fosse Ancelotti a volersene andare, però, bisognerà trattare direttamente con De Laurentiis".