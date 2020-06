Contratti in scadenza, CorSport: tra domani e martedì potrebbe arrivare la firma, i calciatori non potranno accampare pretese per i due mesi extra

Notizie calcio Napoli - Le società di Serie A ieri mattina si sono riunite in videoconferenza con i dirigenti della Lega per avere spiegazioni sulla bozza di documento uscito dalle riunioni tra la Figc, le leghe, l'Aic e l'Aiac sul protocollo d'intesa sul prolungamento fino al 31 agosto dei contratti dei calciatori. Ne parla il Corriere dello Sport:

“C’è la sensazione che tra domani e martedì si arriverà alla firma di tutte le parti sulla versione definitiva. Il principio cardine è che i calciatori non potranno accampare pretese extra per i due mesi giocati in più.