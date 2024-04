Conte-Napoli, Il Mattino - De Laurentiis ha pronte quattro alternative: e spunta anche la conferma di Calzona

Calciomercato Napoli - Non solo Antonio Conte nella lista del presidente, ci sono anche altri allenatori che pure rientrano nel casting di De Laurentiis, perché il patron della SSC Napoli non intende aspettare all'infinito Conte. ADL tiene ovviamente aperte altre piste, come racconta Il Mattino di Napoli: Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini sono le alternative più calde, più staccato c'è Italiano. Il quotidiano scrive:

"1) Il tecnico rossonero è quello che più si avvicina per credo tattico al Napoli plasmato da De Laurentiis in questi anni. C'è di più. Pioli ha anche carattere ed esperienza tali da saper sopportare le pressioni di una piazza (e di un presidente) come Napoli.

2) Occhio anche al Gasp. I contatti ci sono già stati in un passato remoto e c'è chi dice che oggi si siano riannodati. Si vedrà. Molto dipenderà anche dall'Atalanta. Sta di fatto che Gasperini - dopo 8 anni alla guida della Dea - sembra maturo per alzare l'asticella ed approdare in un grande club. Il suo eventuale approdo a Napoli cambierebbe inevitabilmente le strategie di mercato, considerando il Gasp un integralista della difesa a "3" capace di lanciare anche talenti dalla cantera orobica. È il caso del giovane Matteo Ruggeri (21 anni) che quest'anno si è guadagnato un posto da titolare sull'out mancino.

3) Last but not least, Vincenzo Italiano che ieri ha centrato la semifinale di Conference. Il tecnico della Fiorentina è stato da sempre un pallino di DeLa, lascerà la Viola a fine stagione ed aspetta una chiamata.

4) Il tutto senza dimenticare Calzona. L'ipotesi di una sua riconferma si materializzerebbe solo nel caso di un finale in crescendo con la musica della Champions al Maradona...".