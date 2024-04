Conte-Napoli, Chiariello: "Al momento non ha altre offerte ma aspetta di capire una cosa"

Nuovo allenatore Napoli, chi sarà? Antonio Conte o Aurelio De Laurentiis sarà costretto a virare su nomi meno blasonati in caso di ‘no’ dell’ex Ct della nazionale italiana?

Nuovo allenatore Napoli, la rivelazione su Antonio Conte

Un utente intanto, via X, sollecita Umberto Chiariello a proposito delle ultime indiscrezioni: “Come mai settimana scorsa Conte aveva solo l’offerta del Napoli e se non accettava si stava a casa mentre oggi si scopre che lui aspetta il Milan e ha anche incontrato Ibra?”, chiede il tifoso. Chiariello risponde così: “Perché io sapevo che non c’erano altre offerte per Conte ma colleghi romani molto informati mi hanno raccontato di un incontro documentato con Ibra in un noto hotel milanese. Raccontato tutto a TV Play. Quindi ho approfondito ed attualmente Conte non ha offerte ma sta aspettando per capire se può nascere qualcosa, sapendo che in Italia può allenare solo Milan e Napoli (tramontate Juve e Roma). La pista Conte per il Napoli esiste ma attualmente è in stand by".