Contatti tra De Laurentiis, Spalletti e Giuntoli: la scaletta delle priorità sul mercato è stata decisa

Calciomercato Napoli - Prima le cessioni, poi gli acquisti. La scaletta delle priorità sul mercato è stata decisa nel corso dei frequenti contatti telefonici tra De Laurentiis, Spalletti e Giuntoli, come racconta Repubblica.

"Stanno lavorando di comune accordo per la costruzione del Napoli. I colloqui si sono svolti finora a distanza, in attesa che venga fissata la data per il vertice di presentazione tra presidente, allenatore e direttore sportivo. Ma è già una buona notizia che nel club l’atmosfera si stia un po’ alla volta rasserenando, dopo le fortissime e penalizzanti tensioni interne che hanno avvelenato gli ultimi mesi: provocate dalla separazione in casa tra la proprietà e Gattuso"