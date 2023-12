Colpani in una big, l'agente: "A fine anno vedremo cosa ha fatto"

Calciomercato Serie A - Importanti notizie che riguardano il futuro di Andrea Colpani che con il Monza quest'anno ha già messo a segno 6 gol e non ha intenzione di fermarsi. Il giovane centrocampista italiano è corteggiato dalle migliori squadre di Serie A.

Calciomercato: Colpani può lasciare il Monza

Andrea Colpani può lasciare il Monza a fine anno. Vista la straordinaria stagione, ci sono i grandi club italiani di Serie A che pensano a lui. A parlare è stato il suo agente Tullio Tinti dell'Assemblea dell'Assoagenti in scena oggi a Milano:

"Il ragazzo è tranquillissimo, sa come funziona il calcio. Se fai bene qualcuno arriva, ma oggi siamo a dicembre. E' il primo campionato da titolare, lo sta facendo benissimo e deve continuare così. Poi a fine anno vedremo quello che avrà fatto sul campo, alla fine non si può vendere fumo. Chi determina è il calciatore che va sul campo. Io me l'aspetto da tutti i miei calciatori perché credo in loro e penso siano tutti molto bravi".