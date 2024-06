CN24 - Mario Rui sarà ceduto, vuole il Portogallo: le ultime su Gaetano, Politano e il rinnovo di Foloronusho

Il Napoli è a lavoro per risolvere i casi spinosi relativi al calciomercato. Oltre la questione Giovanni Di Lorenzo che tiene banco, con l'incontro che si è tenuto oggi tra Mario Giuffredi, agente del giocatore, l'allenatore del Napoli Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna, si lavora anche su altri fronti.

Le ultime su Mario Rui, Gaetano e Politano

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, arrivano conferme su Mario Rui, che è stato messo sul mercato e che dovrà trovare squadra, con la volontà del giocatore che è quella di tornare in Portogallo. A breve potrebbe arrivare il rinnovo del contratto per Foloronusho, dopo l'ottima stagione vissuta con l'Hellas Verona e il suo ritorno a Napoli. Gianluca Gaetano verrà valutato in ritiro, come altri calciatori, prima di prendere una decisione sul suo futuro. Matteo Politano, invece, al momento resterà, non ci sono notizie che riguardano una sua cessione.

