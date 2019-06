Diawara valutato 25 milioni dal Napoli, l'Atletico Madrid ha chiesto informazioni. ADL prova ad inserirlo nell'affare Diego Costa [ESCLUSIVA]

Ultimissime calcio Napoli - Il calciomercato del Napoli entra nel vivo. Operazioni in entrata, ma sopratutto in uscita come ha annunciato il presidente Aurelio De Laurentiis. Tra i calciatori in uscita c'è anche Amadou Diawara dopo una stagione poco convincente chiusa con il brutto infortunio. Sul centrocampista tanti club, tra cui anche l'Atletico Madrid.

Diawara-Atletico Madrid, possibile scambio con Diego Costa

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calcio Napoli 24, il Napoli non valuta più Diawara i 40 milioni dello scorso anno. La valutazione infatti è di 25 milioni di euro del Napoli. Tra le squadre che hanno chiesto informazioni c'è anche l'Atletico Madrid. Piace molto al direttore sportivo e anche al tecnico Simeone. Il Napoli ha provato ad inserirlo per un eventuale sconto sul cartellino di Diego Costa. E' stato fatto lo stesso con il Valencia per Rodrigo. Con l'Atletico Madrid si parla anche di Hysaj che è al termina dell'esperienza napoletana.