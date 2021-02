Cm.it - La Juventus pensa a Lozano, è sfida con il Milan per El Chucky. Bianconeri favoriti dal rapporto con Raiola

Calciomercato Napoli - La Juventus pensa a Hirving Lozano per la prossima stagione. Anche il Milan su Lozano del Napoli. Stagione incredibile quella dell'attaccante messicano che con prestazioni e gol sta trascinando il Napoli di Gattuso. El Chucky è diventato uno dei protagonisti della stagione altalenante di questo Napoli, ora sembra essersi ambientato al meglio in Serie A, tanto che Juventus e Milan lo seguono con attenzione. Come riportato da Calciomercato.it. in estate la Juventus potrebbe intavolare una vera e propria trattativa per Lozano con il Napoli. La società bianconera può vantare e un canale privilegiato con Mino Raiola, agente del calciatore.