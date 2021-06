CM.it - Colpo per il futuro, domani l'agente di Bamba incontra Napoli e Torino: le cifre

Ultimissime Calciomercato Napoli - Possibile futuro in Serie A per AxelBamba. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, domani l’entourage del promettente difensore franco-ivoriano sbarcheranno in Italia. Nella loro agenda è previsto un incontro con Napoli e Torino, due club interessati al classe ’99 nominato tra i migliori giocatori della scorsa Ligue 2.

Nato in Svizzera, a Zurigo, Bamba piace molto anche in Germania e Inghilterra. Il Paris Fc, al quale è contrattualmente legato fino a giugno 2023, chiede circa 4 milioni di euro, anche se potrebbe dire sì a una proposta di 2-3 milioni. Per Napoli e Torino, visto che parliamo di un ventunenne, si tratterebbe sicuramente di un interessante investimento in ottica futura.