Cm.Com, Longo a CN24: "Szoboszlai, l'agente conferma i contatti con Giuntoli! Milik rifiuta tutto, vuole solo la Juve"

Daniele Longo di Calciomercato.com è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Accordo totale tra Juventus e Milik. L’entourage del calciatore ha avvisato tutte le altre pretendenti, il calciatore aspetta che il Napoli dia l’ok alla Juve. Gli azzurri sono pronti a cederlo a 40 milioni o abbassare le pretese attraverso delle contropartite. Bernardeschi la prima scelta, ma in questo momento c’è difficoltà. Bernardeschi vuole ancora fare un anno alla Juve, poi resta il problema diritti d’immagine e l’ingaggio alto da 4,5 milioni a stagione. Il calciatore ha lasciato Pozzo e non ha ancora scelto il suo agente, si sfidano Branchini e Pastorello. Koulibaly può partire in tempi brevissimi con la giusta offerta. Al Napoli piace anche Pellegrini. Osimhen è un’operazione completata, grande investimento. Calda ancora molto la pista Boga. Szoboszlai ha grande mercato, Boban voleva prenderlo al Milan già a gennaio. Nonostante l’addio di Rangnick il Milan resta ancora interessato fortemente. L’agente del giocatore ha confermato i contatti con Giuntoli, ma al momento non ci sono trattative in corso. Il Salisburgo per ora ha confermato la sua convocazione per il ritiro del 1 agosto”.