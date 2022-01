Cm.Com, Longo a CN24: "Bremer al Milan e Nandez all'Inter, il Cagliari pronta a lasciar partire il calciatore"

Daniele Longo di calciomercato.com è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Il Milan lavora per la ricerca del centrale in vista della prossima stagione. Bremer è tra gli obiettivi principali. Gradimento totale dell'Inter per Nandez, ma in questo momento non c'è voglia di prendere ora il calciatore in prestito. C'è anche il Napoli che ha un 30% di possibilità di prendere il giocatore.

Il Napoli lavora per il post Insigne e per un possibile colpo a centrocampo vista la situazione particolare di Fabian Ruiz che non rinnova il contratto. Il Napoli farà poco e niente per il resto del mercato di gennaio".