Calciomercato Napoli - Serata di gala per il Napoli, contro il Barcellona. Serata importante anche per Fabian Ruiz, che in Champions può mettersi in mostra davanti all’Europa intera. Non è un segreto che i blaugrana lo studiano per la prossima stagione, ma anche il Real Madrid seguirà con molta attenzione il match: le Merengues, come scrivono in Spagna, sono pronti a offrire 70 milioni di euro in estate per l’ex Betis Siviglia. A riportare la notizia è il portale CalcioMercato.com.