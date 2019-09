Cm.com - Il Napoli non molla Ilicic: la situazione

Il Napoli non molla Josip Ilicic: il trequartista dell'Atalanta è stato a lungo un obiettivo del club di De Laurentiis nel corso dell'estate, come prima alternativa del sogno James Rodriguez, in esubero dal Real Madrid. Pensieri di mercato, prima di vedere il colombiano bloccato da Perez: i partenopei hanno seguito a lungo lo sloveno, che piace molto sia al tecnico Ancelotti che al direttore sportivo Giuntoli. Il classe 1988 convinceva tutti e c'era l'accordo economico, con lo stesso calciatore che ha aperto al trasferimento, prima che il presidente degli orobici Antonio Percassi e il tecnico Gian Piero Gasperini bloccassero tutto. Zapata-Ilicic-Gomez intoccabili, ma se ne riparlerà a gennaio