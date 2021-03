Cm.com - Fabian ha deciso, lascerà Napoli! De Laurentiis lo valuta 50mln, Real e Barcellona si aspettano uno sconto. Occhio all'Inter

Calciomercato - Napoli, adios. Fabian ha deciso, a fine stagione lascerà il club azzurro, nonostante un contratto in scadenza nel 2023. Lo afferma calciomercato.com.

“La trattativa per il rinnovo non si è mai accesa, tra richiesta di aumento dello stipendio ritenuta eccessiva (4 milioni di euro, 2,5 in più rispetto a quello attuale) e prestazioni deludenti sul campo che hanno spinto il club di De Laurentiis a prendere tempo. La Liga è la prima scelta: i club interessati non mancano, tra questi c'è l'Inter che non ha mai smesso di seguirlo anche in azzurro. L’ostacolo più grande è rappresentato dalla richiesta del Napoli, che lo valuta 50 milioni. Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid non intendono spingersi così in alto, si aspettano un forte sconto. 25, massimo 30 milioni è il loro budget, ma a queste cifre il Napoli non intende sedersi intorno a un tavolo a trattare”