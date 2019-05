Dall'Inghilterra - Napoli su Clyne del Liverpool: effettuato un primo sondaggio, costo di 17 milioni

Notizie calcio Napoli - Dall'Inghilterra rimbalza una nuova voce di mercato per il Napoli. Secondo quanto riferito dalla redazione di goal.com uk il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto un sondaggio per Nathaniel Clyne, terzino destro in uscita dal Liverpool. Non solo Trippier, dunque. Clyne tornerà ai Reds dopo gli ultimi sei mesi al Bournemouth, perché nel suo ruolo Alexander Arnold è diventato praticamente inamovibile.

Calciomercato Napoli: sondaggio per Clyne del Liverpool

Così Clyne non rientra più nei piani di Klopp e starebbe cercando nuove soluzione. Ecco perchè il Napoli avrebbe già sondato il terreno per capire la fattibilità dell'operazione dal costo peraltro non certo eccessivo. Clyne infatti potrebbe sbarcare in Italia per circa 15 milioni di sterline, pari a 19 milioni di dollari. Al momento c'è la concorrenza del West Ham e dello stesso Bournemouth che vorrebbe tenerselo.