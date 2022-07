Clausola in due rate e contratto quinquennale: tutte le cifre dell'affare Kim Min-jae al Napoli

Il prossimo colpo di mercato del Napoli sarà l’acquisto del difensore Kim Min-jae, difensore coreano di 25 anni, come racconta l'edizione odierna di Repubblica.

Kim Min-jae al Napoli

Come racconta l'edizione odierna del quotidiano, Kim sta per essere strappato al Fenerbahce con il pagamento della clausola (in due rate) da 20 milioni ed è pronto a firmare un quinquennale da 2.6 milioni.

La speranza del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è chiudere subito, per permettere al giocatore asiatico di aggregarsi al gruppo da sabato a Castel di Sangro.

