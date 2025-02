Clamoroso Theo Hernandez: ha rifiutato il Como, offerta da 47 milioni al Milan che aveva detto sì!

Ultime news Serie A - Clamoroso retroscena di calciomercato, quello che arriva dal giornalista esperto di mercato de Il Giornale, Nicolò Schira:

"Il Como aveva offerto € 47 milioni per il colpo Theo Hernandez dal Milan, che aveva dato il via libera al Como per parlare con Theo nell'ultima settimana di gennaio. Per il terzino era pronto un contratto fino al 2029 (da 7 milioni all'anno), ma Theo ha rifiutato perché non era interessato. Theo Hernandez vorrebbe restare al Milan e sta aspettando un'offerta per provare a estendere il contratto. Se il Milan decidesse di venderlo nella sessione estiva di calciomercato, il giocatore francese prenderebbe in considerazione solo le offerte dei più importanti club europei (Real Madrid, Man City, ecc.)".