Clamoroso Real Madrid, Zidane vuole dimettersi!

La notizia che arriva dall'Inghilterra ha del clamoroso. Una vera e propria bufera in casa Real Madrid dopo le ultime vicende di calciomercato. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de The Independent, Zidane Zidane sarebbe pronto a dimettersi dal ruolo di primo allenatore. Ormai incrinato il rapporto con il patron Florentino Perez. I problemi sono nati in particolar modo per la vicenda Pogba, fortemente voluto dal tecnico, ma anche dalla permanenza obbligata di James e Bale da parte del numero uno del club.