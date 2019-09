Clamoroso Icardi, Wanda apre al Boca Juniors: "Ci piacerebbe"

E se sfumate le piste europee, il futuro di Mauro Icardi fosse di nuovo in Sudamerica? È la clamorosa bomba di mercato che rimbalza dall'Argentina, dove il portale 'TyCSports.com' torna a parlare di un possibile approdo al Boca Juniors e l'apertura arriva nientemeno che da Wanda Nara, chiacchieratissima moglie-agente dell'argentino, che a sorpresa dichiara: "Il Boca è il Boca - esordisce -. E vorrei che venisse per sei mesi, non ci posso credere". Nonostante questa clamorosa apertura, però, l'ipotesi rimane altamente complicata, così come le altre sul tavolo a poche ore dalla chiusura del mercato. Anche dal Boca, infatti, filtra una certa chiusura dopo che in rosa sono stati inseriti altri due centravanti come Hurtado e Soldano. Sfumati Napoli, Atletico Madrid e Monaco dunque, in corsa rimarrebbero Psg, Valencia e sullo sfondo la Juventus. Ma è tutt'altro che semplice.