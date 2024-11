Clamoroso Cm.com: sfida Napoli-Inter per Donnarumma! Ipotesi bomba per l'estate

Calciomercato Napoli: clamorosa ipotesi Gianluigi Donnarumma per la porta. La notizia, a sorpresa, arriva dai colleghi di Calciomercato.com.

Calciomercato Napoli, bomba Cm.com con Donnarumma

Secondo quanto si legge sul portale, l’estremo difensore di Castellammare di Stabia sarebbe scontento attualmente al Paris Saint-Germain e un ritorno in Italia nel prossimo futuro non sarebbe così da escludere. Soprattutto alla luce della scadenza nel 2026. E la partita - si legge appunto su Cm.com - sarebbe appunto tra Napoli e Inter poiché le altre si escludono in automatico: Milan per questioni ambientali, Juventus per l’investimento recente su Di Gregorio e Roma per la situazione non certo adatta e uno Svilar tra i pali che rappresenta comunque un investimento.