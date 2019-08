Sassuolo e Fiorentina su Chiriches! CorSport: il rumeno non pensava di dover andare via, ma per ora l'offerta è bassa

Calciomercato Napoli - Vlad Chiriches, difensore centrale rumeno del Napoli, non pensava di dover andare via, proprio lui no: ma la stima nei confronti del rumeno è tanta e nonostante il costo (oltre i dieci milioni di euro) le pretendenti non mancano come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Sassuolo e Fiorentina su Chiriches