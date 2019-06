Vlad Iulian Chiriches è un calciatore rumeno, difensore della SSC Napoli e della Nazionale rumena di cui è il capitano.

Chiriches, la biografia e le curiosità

Dov'è nato Chiriches?

Vlad Chiriches, è nato a BacÄu in Romania.

Quanti anni ha Chiriches?

Chiriches ha 28 anni, dato che è nato il 14 novembre 1989.

Chi è la moglie di Chiriches?

Chiriches è sposato con Sabrina dal 2014.

Figlio Chiriches?

Il 13 novembre 2016 (giorno prima del suo compleanno) è nato il figlio Marc Chiriches, definendolo 'Il momento più bello della mia vita'.

Quanto è alto Chiriches?

Chiriches è alto 1,84, pesa 75 kg.

Soprannome Chiriches?

Il soprannome di Chiriches è Conte Vlad.

Numero maglia Chiriches?

Chiriches indossa il numero di maglia 21 con il Napoli e il numero 6 con la Romania.

Contratto Chiriches?

Chiriches ha un contratto con il Napoli fino al 2022.

Stipendio Chiriches, quanto guadagna Chiriches?

Lo stipendio di Chiriches è di 1,7 milioni di euro a stagione.

Clausola rescissoria Chiriches?

Chiriches ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro valida soltanto per l'estero.

Vlad Chiriches Transfermarkt?

Il valore Transfermarkt di Chiriches è di 5 milioni di euro.

Agente Chiriches?

L'agente di Chiriches è Pietro Chiodi.

Chiriches, le caratteristiche tecniche

E' un difensore centrale, di piede destro, abile nelle marcature difensive, nelle ripartenze e soprattutto nella gestione tecnica del pallone e della finalizzazione. E' a suo agio anche nel ruolo di centrocampista difensivo e di terzino destro.

Chiriches: la carriera

InternaÈional Curtea de ArgeÈ 2009-2010 : si trasferisce alla giovane età di 18 anni al Benfica , dove cresce tra le giovanili per 2 anni per poi passare tra i professionisti in Romania all' InternaÈional Curtea de ArgeÈ , dove rimane fino a fine stagione collezionando 15 presenze nella Liga I .

: si trasferisce alla giovane età di al , dove cresce tra le giovanili per 2 anni per poi passare tra i professionisti in all' , dove rimane fino a fine stagione collezionando 15 presenze nella . Pandurii 2010-2011 : la stagione successiv viene poi acquistato per 1,3 milioni di euro dal Pandurii Târgu Jiu sempre in Liga I . Rimane nel club di Târgu Jiu per un anno e mezzo, dove colleziona 39 presenze.

: la stagione successiv viene poi acquistato per di euro dal sempre in . Rimane nel club di per un anno e mezzo, dove colleziona 39 presenze. Steaua Bucarest 2012-2013 : il 1º gennaio 2012 passa allo Steaua Bucarest . Nella capitale della Romania vince un Campionato romeno e una Supercoppa di Romania. In quell'anno e mezzo ha totalizzando 42 presenze e 1 gol in campionato e 11 presenze e 3 gol in Europa League , tra cui una al Chelsea nella sconfitta agli ottavi di finale di ritorno.

: il 1º gennaio 2012 passa allo . Nella capitale della vince un romeno e una di Romania. In quell'anno e mezzo ha totalizzando e in campionato e e in , tra cui una al nella sconfitta agli ottavi di finale di ritorno. Tottenham 2013-2015: il 30 agosto 2013 Chiriches si trasferisce al Tottenham Hotspur per 9,5 milioni di euro. Fa il suo debutto il 24 settembre nella partita in casa dell'Aston Villa, gara valida per il 3º turno di League Cup vinta dai Lilywhite per 4-0. Il 4 dicembre contribuisce con una sua rete al successo esterno per 2-1 in casa del Fulham. Conclude la sua prima stagione con 24 presenze ed 1 rete. Anche nel corso della stagione successiva, il calciatore non trova spazio tra i titolari e parte spesso dalla panchina: situazioni che si sono generate da un difficile adattamento con l'ambiente. Il 14 gennaio 2015 segna la sua prima rete stagionale contro il Burnley, gara valevole per la Fa Cup, terminata 4-2 per il Tottenham.

Chiriches al Napoli

Napoli 2015-oggi: il 30 luglio 2015 Il Napoli, sotto la gestione di Maurizio Sarri, ufficializza l'acquisto del difensore rumeno a titolo definitivo. Il giocatore firma un contratto quadriennale, mentre agli inglesi vanno circa 6 milioni di euro. Esordisce in campionato il 23 agosto 2015 nella sfida persa 2-1 con il Sassuolo. Il 1º ottobre fa il suo debutto in Europa League a Varsavia nel match tra Napoli e Legia Varsavia, valevole per la seconda giornata del girone e terminato con una vittoria per 2-0. In questa competizione, il 26 novembre, trova la prima rete con la maglia napoletana nella sfida vinta per 0-1 contro il Brugge. Il 5 marzo 2016 segna per la prima volta in Serie A nella partita Napoli-Chievo 3-1, poco dopo aver commesso un grave errore che aveva portato al gol clivense di Nicola Rigoni. Il 2 marzo 2018 ha rinnovato il proprio contratto con il Napoli fino al 2022. Il 7 settembre 2018 Chiriches subisce un grave infortunio al ginocchio con la maglia della Nazionale durante il match Romania-Montenegro. Il giorno dopo si saprà della rottura del legamento crociato. Il 10 settembre 2018, rientrato in Italia, si reca a Roma, a Villa Stuart per sottoporsi all'intervento chirurgico. Continua la fase di recupero di Vlad Chiriches, il giocatore si sta allenando in piscina. Il 7 febbraio 2019, Chiriches annuncia il suo ritorno, può essere convocato contro la Fiorentina per la trasferta a Firenze.

Chiriches in nazionale

Fa il suo debutto con la Nazionale Under-21 il 3 settembre 2010 contro i pari età della Russia, gara vinta dai rumeni per 3-0. Complessivamente raccoglie 3 presenze. Il suo esordio con la Nazionale maggiore, avviene il 10 agosto 2011 nell'amichevole in casa di San Marino, gara finita con il successo esterno per 1-0 per la Romania. Successivamente, diventa titolare in pianta stabile della sua Nazionale, fino a diventare il capitano. Viene convocato per gli Europei 2016 in Francia.