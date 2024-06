Chiesa-Napoli, Romano annuncia: "Settimana prossima incontro tra Ramadani e Giuntoli"

Calciomercato Napoli - Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha svelato le ultime notizie che riguardano il futuro di Federico Chiesa che è pronto a lasciare la Juventus per giocare con un nuovo club.

Calciomercato: Chiesa pronto a lasciare la Juve

Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha commentato ciò che può accadere nei prossimi giorni. Perché Romano ha annunciato che la prossima settimana Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, sarà proprio in Italia per parlare del futuro del suo assistito con Cristiano Giuntoli e la sensazione è che, per la Juve il calciatore italiano sia in vendita. L'intenzione è quella di vendere Chiesa il prima possibile per reinvestire il ricavato per Koopmeiners e Calafiori. Romano ha ribadito che Chiesa piace al Napoli, ma su di lui ci sono altre pretendenti sia in Italia che all’estero.